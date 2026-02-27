Srbija i Kazahstan, balansiranje između Zapada, Rusije i Kine

Slobodna Evropa pre 5 sati
Srbija i Kazahstan, balansiranje između Zapada, Rusije i Kine

Nakon Azerbejdžana Srbija nastavlja da jače odnose sa još jednom kaspijskom državom i bivšom članicom SSSR – Kazahstanom.

Tek što je iz Beograda ispratio azerbejdžanskog predsednika Ilhama Alijeva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Astani sa kazahstanskim liderom Kasimom-Žomartom Tokajevim. Politički dijalog i saradnja u oblasti trgovine, odbrane i tehnologije - bile su glavne teme na stolu dve delegacije u Astani. Vučić i Tokajev najavili su da bi se saradnja mogla razvijati u ekonomiji, poljoprivredi, namenskoj industriji, informacionim tehnologijama, veštačkoj
Aleksandar VučićKinaPredsednik SrbijeRusijaAzerbejdžanKazahstanPoljoprivreda

