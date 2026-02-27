Odbornici Skupštine Beograda usvojili rebalans budžeta za 2026. godinu

Baletić (NPS): Sramota je raditi rebalans budžeta Grada Beograda samo dva meseca nakon usvajanja

Odbornik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Nenad Baletić ocenio je danas da je "sramota" raditi rebalans budžeta Grada Beograda posle samo dva meseca od njegovog usvajanja. "Gradska vlast se poziva na izvršne postupke i naplatu koja nas očekuje, ali je neverovatno da to nije mogla da percipira sedam dana pre Nove godine kada su glasali za budžet, a da se to dogodi već u prvim danima po novoj godini", naveo je Baletić na sednici Skupštine Beograda na kojoj se raspravlja o rebalansu gradskog budžeta za 2026.

Dodao je da ne smatra da je to greška samog Sekretarijata za finansije.

"Pretpostavljam da kada se radi jedan budžet, da svi akteri koji su učesnici u njegovoj izradi treba da komuniciraju. Gde je gradsko pravobranilaštvo da kaže dokle je taj postupak došao", upitao je Baletić.

Naveo je da se dalje dešava da gradska vlast "linearno reže" troškove.

Obratio se gradskon sekretarki za finansije Katarini Čubrić i rekao da veruje da ona zna to nije pravo rešenje, jer ne može trošak da se razreši troškom.

"Pa onda kažemo zakinućemo Sekretarijatu za obrazovanje iks-ipsilon miliona, njima ne treba, uzećemo od socijalne zaštite 156 miliona, uzećemo od kulture 115 miliona, ali ima i nedodirljivih od kojih ne sme ništa da se uzme. Ne sme da se uzme na primer od troškova za softvere, 600 miliona stoji, za to ne ide linearno smanjenje u budžetu", naveo je on.

Naveo je da se oprašta 446 miliona Politici A.D. te da mu nije jasno zašto.

"Dajte onda da pomognemo, barem oprostite ovim ljudima koji su u socijalno težoj situaciji pa im oprostite dugove prema Infostanu, kad već jednom odlukom možete da oprostite 446 miliona Politici", rekao je Baletić.

Dodao je da drugi koji su tužili Grad ne otpisuju dug već ga naplaćuju.

Upitao je zašto se pravobranilaštvo nije bavilo time, zatim zašto se pomaže Sportskom centru Novi Beograd sa 150 miliona dinara i zašto se oprašta 206 miliona Beogradskom vodovodu i kanalizaciji.

Naveo je da je BG Metro dobra ideja, ali da postoji i dalje samo na papiru.

Odbornica Zeleno-levog fronta (ZLF) Natalija Stojmenović kazala je da se današnjim rebalansom budžeta dobija novih 10 miliona evra duga.

Navela je da zaposlenima u Apotekama Beograd ističe ponovo zdravstveno osiguranje na kraju marta i da 10 meseci nisu primili plate, te da to očigledno nije prioritet Beograda.

"Ljudisu ovde ovde dizali ruku i birali direktore Apoteka Beograd, koji su upropastili to preduzeće. Apoteke su, kada ih je preuzela bivša direktorka Jasminka Bjeletić, pozitivno poslovale, a ona ih je dovela do nule, jer je kupovala skupo posuđe, nameštala ugovore firmi u kojoj radi njen sin. Za sve su to odgovorni ljudi koji su ovde dizali ruku", kazala je Stojmenović.

Odbornica PSG Jelena Banjac kazala je da se u rebalansu vidi da su "korupcija i krađa ime i prezime vlasti, te da se to posebno vidi kroz projekat "Beograd pametan grad".

Ona je postavila pitanje zašto su ugovori u okviru projekta označeni kao "strogo poverljivi".

"Šta krijete od građana Beograda? Zašto ne kažete da su poslovi nameštani firmama povezanim sa Srpskom naprednom strankom? Za ovaj projekat izdvajate 34,6 miliona evra samo u ovoj godini, a niste skinuli ni dinar, dok je Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu smanjio 1,2 milijarde dinara za socijalnu zaštitu", rekla je Banjac.

Upitala je i da li je firma Prointer bliska SNS, koja je organizovala kol centar tokom poslednjih izbora, uključena u projekat "Beograd pametan grad".

Gradski menadžer Miroslav Čučković rekao je da je Grad Beograd izdvojio 80 miliona dinara za podršku poljoprivrednicima, a da se njihovi protesti politizuju.

Naveo je da će se nastaviti izgradnja puta prema Grockoj.

Prihod državnog preduzeća Beograd na vodi od prodaje 55 zgrada je, prema rečima Čučkovića, tri milijarde evra, od čega će Srbiji pripasti milijardu evra, koji će biti usmereni u izgradnju infrastrukture i izgradnju nekoliko muzeja u Beogradu.