Vučić i Tokajev u Astani o smernicama za dalje jačanje sveobuhvatne bilateralne saradnje

Beta pre 8 minuta

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Kazahstana Kasim Žomart Tokajev na sastanku u Astani odredili su smernice za dalje jačanje sveobuhvatne bilateralne saradnje, a poseban fokus bio je na energetici.

"Veličanstveni doček koji mi je priredio predsednik Kasim Žomart Tokajev za mene je ne samo čast i retka privilegija, već i posebna obaveza da učinim sve na jačanju odnosa sa Kazahstanom. Na sastanku smo sumirali rezultate dosadašnje saradnje i odredili smernice za dalje jačanje sveobuhvatne bilateralne saradnje", napisao je Vučić na Instagramu.

On je naveo da je na sastanku bilo reči o načinima za maksimalno iskorišćavanje svih potencijala za unapređenje ekonomskih odnosa i podsticanje novih investicija u ključnim sektorima.

"Poseban fokus stavili smo na energetiku, gde vidimo značajan prostor za saradnju u oblasti razvoja novih projekata od zajedničkog interesa", napisao je Vučić.

U eri snažne digitalne transformacije i inovacija, kako se dodaje, neizbežna tema bila je i primena veštačke inteligencije u obrazovanju, privredi i industriji, u čemu Kazahstan ostvaruje fascinantan napredak.

Vučić je rekao da je pozvao Tokajeva da ponovo poseti Srbiju.

U predsedničkoj palati u Astani danas se održava plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana, uz prisustvo Vučića i Tokajeva.

(Beta, 27.02.2026)

