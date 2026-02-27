Bacio ručnu bombu na ugostiteljski objekat, uhapšen maloletnik u Beogradu

Blic pre 3 sata
Bacio ručnu bombu na ugostiteljski objekat, uhapšen maloletnik u Beogradu
Incident se dogodio 9. februara u Braničevskoj ulici oko 4 sata ujutru Viši sud u Beogradu odredio je pritvor maloletniku u trajanju do trideset dana Maloletnik koji je bacio ručnu bombu na ugostiteljski objekat u Beogradu je uhapšen, saopšteno je iz MUP. - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije u sedištu Ministarstva, po nalogu Višeg javnog
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MUP: Pritvor do 30 dana maloletniku osumnjičenom za bacanje bombe u Beogradu

MUP: Pritvor do 30 dana maloletniku osumnjičenom za bacanje bombe u Beogradu

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPpožar

Društvo, najnovije vesti »

Radovi na autokomandi do 24. Maja: Izmenjen režim saobraćaja na moto-putu M-11, zauzeta desna traka ka Novom Beogradu

Radovi na autokomandi do 24. Maja: Izmenjen režim saobraćaja na moto-putu M-11, zauzeta desna traka ka Novom Beogradu

Kurir pre 2 minuta
Studenti u blokadi se protive izgradnji akvarijuma u Beogradu i pozivaju na protest: „Ne damo Ušće“

Studenti u blokadi se protive izgradnji akvarijuma u Beogradu i pozivaju na protest: „Ne damo Ušće“

Danas pre 37 minuta
Glas Zaječara: Cisterne sa amonijakom iskliznule kod Kobišnice blizu Negotina

Glas Zaječara: Cisterne sa amonijakom iskliznule kod Kobišnice blizu Negotina

Danas pre 37 minuta
Nazovite trg, bulevar ili ulicu po Slobodanu Miloševiću

Nazovite trg, bulevar ili ulicu po Slobodanu Miloševiću

Politika pre 17 minuta
SPC: Netačne vesti o planu detaljne regulacije prostora oko Hrama Svetog Save

SPC: Netačne vesti o planu detaljne regulacije prostora oko Hrama Svetog Save

Telegraf pre 22 minuta