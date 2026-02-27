Vučić u Astani obišao prostor gde je održan EXPO 2017, evo kako danas izgleda mesto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Međunarodni finansijski centar Prostor izložbe EXPO 2017 je transformisan u naučno-poslovni centar sa muzejom budućnosti Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je u Astani Međunarodni finansijski centar i Međunarodni centar za veštačku inteligenciju, koji se nalaze na prostoru gde je održan EXPO 2017, a koji je sada transformisan u moderni centar poslovanja, nauke i turizma. U obilasku sa Vučićem su i premijer