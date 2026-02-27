U Srbiji u januaru malo više turista nego u januaru 2025. godine

Danas pre 3 sata  |  Beta
U Srbiji je u januaru 2026. godine registrovano 289.119 turista, što je bilo 0,1 odsto više nego u isto vreme 2025. godine, a registrovano je 966.029 noćenja, odnosno 0,4 odsto više nego u januaru prethodne godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Broj stranih gostiju (143.857) bio je jedan odsto veći nego u januaru 2025, dok je domaćih turista bilo 145.262, odnosno 0,7 odsto manje nego u isto vreme prošle godine, navedeno je u saopštenju. Domaći turisti su u januaru ostvarili ukupno 485.033 noćenja ili 3,8 odsto manje nego u isto vreme 2025, a broj noćenja stranih turista (480.996) bio je veći za pet odsto nego u januaru prošle godine. Najposećenije banje u januaru bile su Vrnjačka Banja, Banja Vrdnik,
