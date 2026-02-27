Otmica u Štrpcima, skrajnuti zločin koji se prećutkuje

Svi ubijeni su u subotu, 27. februara 1993. ujutro u 10 sati krenuli sa glavne železničke stanice u Beogradu. Bili su putnici i radnici koji su se slučajno našli na pogrešnom mestu.

ELVIS BARUKCIC/AFP via Getty Images Stanica Štrpci je na teritoriji Bosne i Hercegovine, u entitetu Republika Srpska Napomena: Ovaj tekst je prvi put objavljen 27. februara 2023. Bjelopoljac Demir Ličina oca pamti vrlo malo, kao kroz maglu. Imao je tri godine kada je Iljaz Ličina, tadašnji radnik građevinskog preduzeća „Ratko Mitrović" otet i ubijen, kako se ispostavilo, zbog bošnjačke nacionalnosti. On je jedan od 20 nesrpskih žrtava koje su 27. februara 1993.