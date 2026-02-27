Na današnji dan ubijeno 20 ljudi u Štrpcima

Radio sto plus pre 1 sat
Na današnji dan ubijeno 20 ljudi u Štrpcima

Iz voza su oteti i ubijeni državljani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, iz Beograda, Podgorice, Prijepolja i Bijelog Polja.

Ubijeni su Esad Kapetanović, Ilijaz Ličina, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifat Husović, Halil Zupčević, Senad Đečević, Jusuf Rastoder, Ismet Babačić, Tomo Buzov i Adem Alomerović. Ubijeni su i Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Rasim Ćorić, Fikret Memović, Fevzija Zeković, Nijazim Kajević, Zvjezdan Zuličić i još jedna neidentifikovana osoba. Najmlađa žrtva zločina u Štrpcima imala je 16 godina, a najstarija 59 godina. Po dostupim podacima nadjeni su
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Danas se navršavaju 33 godine od ubistva 20 ljudi u Štrpcima

Danas se navršavaju 33 godine od ubistva 20 ljudi u Štrpcima

N1 Info pre 1 sat
Na današnji dan ubijeno 20 ljudi u Štrpcima

Na današnji dan ubijeno 20 ljudi u Štrpcima

PP media pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PodgoricaJugoslavijaPrijepolje

Regioni, najnovije vesti »

Memić: Stanica u Štrpcima jedna je od najtragičnijih rana novije istorije

Memić: Stanica u Štrpcima jedna je od najtragičnijih rana novije istorije

PP media pre 12 minuta
Čitaoci javljaju: Deponija na reci Jablanici, od Donjeg Stopanja pre Vinarcu, nadležni ne reaguju

Čitaoci javljaju: Deponija na reci Jablanici, od Donjeg Stopanja pre Vinarcu, nadležni ne reaguju

Jug press pre 6 minuta
Nedovršena kanalizacija u Popovcu ulazi u projektovanje

Nedovršena kanalizacija u Popovcu ulazi u projektovanje

Gradski portal 018 pre 17 minuta
Nišlija (25) pao na granici sa 40 lažnih novčanica

Nišlija (25) pao na granici sa 40 lažnih novčanica

Gradski portal 018 pre 11 minuta
Uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u okolini Batočine

Uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava u okolini Batočine

iKragujevac pre 6 minuta