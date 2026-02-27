Na današnji dan ubijeno 20 ljudi u Štrpcima

Iz voza su oteti i ubijeni državljani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, iz Beograda, Podgorice, Prijepolja i Bijelog Polja.

Ubijeni su Esad Kapetanović, Ilijaz Ličina, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifat Husović, Halil Zupčević, Senad Đečević, Jusuf Rastoder, Ismet Babačić, Tomo Buzov i Adem Alomerović. Ubijeni su i Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Rasim Ćorić, Fikret Memović, Fevzija Zeković, Nijazim Kajević, Zvjezdan Zuličić i još jedna neidentifikovana osoba. Najmlađa žrtva zločina u Štrpcima imala je 16 godina, a najstarija 59 godina. Po dostupim podacima nadjeni su