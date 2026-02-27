Svečani doček za Vučića u predsedničkoj palati u Astani, sastanak sa Tokajevim

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u predsedničku palatu "Akorda" u Astani, gde mu je priređen svečani doček uz najviše državne počasti. Potom je usledio bilateralni sastanak sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim.

Vučić se u Astani sastao sa predsednikom Kazahstana Tokajevim Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim u predsedničkoj palati Akorda u Astani. Prethodno je za predsednika Vučića priređen svečani doček uz najviše državne počasti i intoniranje himni dve zemlje. Posle sastanka dvojice lidera, uslediće plenarni sastanak dve delegacije, kao i razmena potpisanih bilateralnih dokumenata. Dve strane razmeniće 10