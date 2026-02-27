Đedović: Pregovoramo intenzivno oko NIS-a, naftovod gotov 2027. godine

BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom u Beogradu na marginama Poslovnog foruma Srbija - Mađarska i navela da su u toku razgovori dve zemlje na izradi međudržavnog sporazuma u oblasti energetike.

"Činjenica da se viđamo dva puta u istoj nedelji na dva različita kontinenta govori da se naši razgovori intenziviraju, da predstavljaju volju da dođemo do dogovora i najboljeg rešenja za naše dve zemlje, a pre svega za našu buduću saradnju u energetskom sektoru", rekla je ona, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Đedović Handanović je kazala da tehnički timovi danonoćno rade kako bi se usaglasio međudržavni sporazum, a posebno deo koji se tiče transakcije