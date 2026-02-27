Vučić i Tokajev: Prijateljstvo Srbije i Kazahstana temelj za dalje jačanje saradnje -Srbija pouzdan partner na Balkanu

ASTANA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu Kazahstanu, a na aerodromu u Astani ispratio ga je predsednik Vlade Republike Kazahstan Olžas Bektenov.

Predsednik Vučić se tokom posete sastao sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim, kao i sa premijerom Olžasom Bektenovim. Vučiću je u predsedničkoj palati "Akorda" u Astani priređen svečani doček uz najviše državne počasti, a predsednik Kasim-Žomart Tokajev uručio mu je Orden zlatnog orla, najviše državno odlikovanje Kazahstana. Tokajev je u čast Vučića priredio svečani ručak, a dvojica predsednika su učestvovala i na plenarnom sastanku delegacija