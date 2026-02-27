Sijarto: „Putnički saobraćaj na liniji Beograd-Budimpešta najkasnije od 27. marta“

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da su Srbija i Mađarska u saradnji stigle do tačke u kojoj su neophodne jedna drugima i najavio putnički železnički saobraćaj na liniji Beograd-Budimpešta najkasnije od 27. marta. „Stigli smo do tačke u kojoj Mađarska i Srbije jedna bez druge ne mogu da obezbede sigurnost i razvoj u više različitih oblasti, postali smo neophodni jedni drugima“, rekao je on novinarima u Beogradu. Železnički