Aragči: Gotovo svi visoki iranski zvaničnici su na sigurnom

Beta pre 2 sata

Šef iranske diplomatije Abas Aragči izjavio je danas da su gotovi svi visoki zvaničnici bezbedni i zdravi u Iranu posle izraelskih američkih napada na Iranu.

Aragči je intervjuu uživo za američku televijsku mrežu En Bi Si (NBC) rekao da su "gotovo svi visoki zvaničnici bezbedni i zdravi" uključujući ajatolaha Alija Hamneija, predsednika Masuda Pezeškijana, šefa pravosuđa Golamhoseina Mohsenija Edžeija i predsednika Komiteta za nacionalnu bezbednost Ebrahima Azizija.

"Svi su sada na sigurnom, mi upravljamo situacijom", dodao je Aragči.

Što se tiče iranskih uzvratnih napada Aragči je rekao da je u kontaktu sa svojim kolegama iz zemalja Zaliva".

"Objasnio sam da ne nameravamo da ih napadnemo, ali da su naši napadi na američke baze u regionu odbrambena mera. Nismo mogli samo da sedimo skrštenih ruku i posmatramo", dodao je iranski ministar.

Aragči je rekao da je Teheran zainteresovan za smirivanje tenzija i da je spreman za razgovore kada se završe zajednički američko-izraelski napadi.

"Trenutno nema komunikacije. Ali ako Amerikanci žele da razgovaraju sa nama, znaju kako mogu da me kontaktiraju. Svakako smo zainteresovani za deeskalaciju", dodao je on.

Iranski ministar je rekao da je to rat koji su Sjedinjene Američke Države izabrale i moraju da plate za to, i dodao da Iran ne želi rat.

Američke snage napadaju "naše ljude u našim gradovima, ali to nije ono što ćemo mi da radimo. Napadamo američke baze, vojne baze u regionu i vojne instalacije i objekte, i to je samo kao čin samoodbrane", dodao je Aragči.

Izrael i Sjedinjene Američke Države rano jutros su napali Iran, a predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da su napadi deo velike operacije s ciljem da se "iranska raketna industrija sravni sa zemljom".

 

Iranski ministar Aragči poziva zemlje regiona da deluju protiv napada SAD i Izraela

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči je danas pozvao zemlje regiona da se angažuju protiv napada SAD i Izraela, navodeći da "nametnuti rat" nije uperen samo protiv Irana, nego protiv celog regiona, prenela je iranska državna agencija Irna.

Aragči je takvo upozorenje uputio u odvojenim telefonskim razgovorima sa šefovima diplomatija Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Kuvajta, Bahreina, Iraka i Turske.

On je rekao da je, "posle neisprovociranih američko-izraelskih napada... odgovornost svih islamskih država i regionalnih vlada da ispune svoju istorijsku dužnost i suprotstave se mračnoj zaveri izraelskog režima".

Ministar je ponovio da je Iran privržen politici dobrosusedstva, ali je poručio zemljama regiona "da spreče da SAD i Izrael koriste njihove teritorije za agresiju na Iran".

Rekao je i da će Iran, u skladu sa pravom na samoodbranu, upotrebiti sve svoje odbrambene potencijale kako bi zaštitio svoj suvernitet i teritorijalni integritet.

Na mreži Iks, Aragči je danas napisao da su iranske "moćne oružane snage pripremljene za ovaj dan i da će agresorima naneti lekciju koju neće zaboraviti".

(Beta, 28.02.2026)

Ključne reči

Iran

