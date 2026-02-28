Poljoprivrednici prekinuli blokadu u Mrčajevcima i prebacili se u Miločaj zbog negodovanje meštana

Poljoprivrednik Predrag Veljković, član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja objavio je da je odlučeno da se blokada Ibarske magistrale iz Mrčajevaca prebaci u Miločaj.

Ova odluka je doneta na sastanku poljoprivrednika u petak uveče, a na koje su se prvi put pojavili i privrednici iz Mrčajevaca. "Zbog negodovanja meštana 'na ivici incindenata' odlučili su da se prebace iz Mrčajevaca u Miločaj", objavio je Veljković. Poljoprivrednici ističu da je odluka doneta zbog privrednika iz Mrčajevaca koji su negodovali da im višednevna blokada ometa posao, kao i zbog meštana iz tog mesta koji su takođe otežano funkcionisali zbog blokade.