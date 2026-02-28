Ambasada Srbije u Teheranu objavila koliko državljana Srbije ima u Iranu

Ambasada Srbije u Iranu objavila je danas da se u toj zemlji u ovom trenutku nalazi još 14 državljana Srbije. "U Iranu (Teheran, Tabriz, Isfahan, Jazd) u ovom trenutku se nalazi još 14 državljana Srbije, od kojih sedmoro ima dvojno državljanstvo Irana i Srbije", navela je Ambasada Srbije u Iranu na društvenoj mreži Iks.

U objavi se dodaje da su svi dobro i da su u kontaktu sa Ambasadom. Ambasada je objavila dežurni kontakt telefon (+98 935 220 6109), kao i preporuke našim državljanima koji se nalaze u Iranu. "Ukoliko postoji mogućnost da se bezbedno napusti Iran, učiniti to što pre. Pratiti objave lokalnih vlasti i pridržavati se preporuka. Izbegavati nepotrebne izlaske na otvoreno. Pratiti preporuke MSP i Ambasade", istaknuto je u objavi. Izrael i Sjedinjene Američke Države su