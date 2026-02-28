Iran pokrenuo novi talas napada: Rakete padaju na Dubai, pogođen aerodrom u Kuvajtu (foto/video)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

NA ZAHTEV RUSIJE I KINE HITNO ZASEDA SAVET BEZBEDNOSTI: Odmah zaustavite oružanu agresiju Amerike i Izraela Na zahtev Rusije i Kine, danas će biti održan hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, saopštile su diplomate UN.
Procena CIA šta će se dogoditi u Iranu u slučaju eliminacije Alija Hamneija: Situacija uopšte nije dobra

Amerika i Izrael napali Iran: Iranska vojska lansirala rakete po celom Bliskom istoku

"Tramp sa golf terena prati rat, nije mu bitan narod, već samo režim!" Predsednik Amerike odbacio UN, stručnjaci analizirali: Ovakav ishod je neminovan

"Iranci sakrili Vrhovnog vođu, čekaju veče da naprave haos!" Uzdrman čitav region, vazdušni prostori zemalja zatvoreni: Ovo je plan Vašingtona i Tel Aviva

Novi šok za Partizan, dva košarkaša zbog rata zaglavljena u Dubaiju

(Video) Dron pogodio međunarodni aerodrom u Kuvajtu. Rakete pljušte na sve strane: Ima povređenih.

Specijalna emisija Kurir televizije! Najnovije informacije iz Bahreina: Iran upravo napada, ulice prazne policija je svuda - napravljena skloništa

Zelenski: Napadi na Iran daju narodu priliku da se reši svog režima

Demokratski lideri zatražili ograniče ovlašćenja Trampa kada se radi o vojnim akcijama u inostranstvu

Gori Bliski istok – Izrael i SAD pokrenuli napad na Iran; Teheran uzvratio, zatvoren Ormuski moreuz

Savetnica bivšeg ministra odbrane Izraela za Euronews Srbija: Šta će postići koordinisani napadi na Iran?

Lavrov i Al Tani pozvali na deeskalaciju na Bliskom istoku

