BLOG UŽIVO Ubijeni ajatolah Ali Hamnei i bivši predsednik Ahmadinedžad; Iran tvrdi da je pogodio američki nosač aviona u Persijskom zalivu

Iran je potvrdio smrt vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija nakon masovnog američko-izraelskog napada, za koji je predsednik SAD Donald Tramp nagovestio da ima za cilj promenu režima i da će biti nastavljen tokom cele sedmice. Udari su pogodili ciljeve širom zemlje, uključujući i područja u blizini vojne baze gde je, prema navodima, stradalo više od 100 devojčica u napadu na osnovnu školu. Teheran je potom pokrenuo talas odmazde napadajući američke vojne baze, Izrael i ciljeve širom regiona, dok su

Više od hiljadu demonstranata šetalo je danas do ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela u Atini kako bi se usprotivili napadama tih zemalja na Iran. Demonstranti su uglavnom povezani sa Grčkom komunističkom partijom i tokom protesta su držali transparente sa natpisima "Ruke dalje od Irana" i "Zatvorite bazu Suda", prenosi agencija Rojters (Reuters). Grčka je juče pooštrila bezbednost u pomorskoj bazi Suda na ostrvu Krit, strateškom objektu za SAD u