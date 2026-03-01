Završen protest „Država, to smo mi“ u u Nišu, studenti poručili: Moramo da prevaziđemo razlike i da se udružimo (FOTO)…

Protest "Država to smo mi" u Nišu završen je oko 19.30 časova nakon što je blokadni hor otpevao pesmu Vostani Serbije posle održanih govora. Protest je najpre počeo u 16.00 sati u Nišu okupljanjem studenata i građana kod Apelacionog suda i na kružnom toku kod tržnog centra "Delta planet". Protest je održan na godišnjicu prošlogodišnjeg, kada je donet i „Studentski edikt“, zamišljen kao vizija budućeg društva.

Istovremeno, veliki broj građana već se okupio na centralnom gradskom trgu, gde su prisutni i bajkeri i veterani. U Niš su stigli i maratonci kako bi se priključili protestu, a jedan od maratonaca pozvao je prisutne da "pumpaju do raspisivanje izbora". Nakon dolaska obe kolone, na Trgu kralja Milana održano je 16 minuta tišine u pomen 16 preminulih ispod nadstrešnice u Novom Sadu. Na bini su pročitana i imena svake osobe koja je poginula u padu nadstrešnice, a