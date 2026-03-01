(Mapa) Totalni kolaps na Bliskom istoku: Hiljade letova otkazano zbog napada na Iran i zatvaranja vazdušnog prostora

Hiljade letova je otkazano tokom vikenda širom Bliskog istoka i Zaliva nakon što je nekoliko zemalja zatvorilo svoj vazdušni prostor nakon napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran.

Bahrein, Iran, Irak, Izrael, Jordan, Kuvajt, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su među zemljama koje su najavile barem delimično zatvaranje svog vazdušnog prostora, primoravajući avio-kompanije da obustave, otkažu i preusmere letove i ostavljajući desetine hiljada putnika zarobljenih širom sveta, izveštava Euronews. Sukob je doveo do zatvaranja ključnih aerodroma u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi i otkazivanja više od 1.800 letova od strane glavnih bliskoistočnih