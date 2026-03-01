I danas blokade puteva u Sremu: Zatvoreni pravci u Kuzminu i Salašu Noćajskom

Udruženja poljoprivrednika saopštila su da će u subotu, 1. marta, biti blokirano oko 20 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva širom Srbije, a među lokacijama su i pravci od ključnog značaja za Srem.

U Kuzminu će od 11 do 16 časova biti blokiran put, dok je u Salašu Noćajskom blokada planirana od 12 do 16 časova. Istovremeno, blokade se organizuju i u drugim delovima zemlje. U totalnoj blokadi biće Ibarska magistrala u selu Janok kod Kraljeva, kružni tok u Zaklopači na putu prema Kraljevu, kao i Kočovića raskrsnica u Bresnici kod Čačka, gde će biti obustavljen saobraćaj na pravcima Kragujevac – Kraljevo i Kragujevac – Čačak. Blokade su najavljene i u Cerovcu i