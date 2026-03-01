Ali Hamnei, najviši autoritet Irana, ubijen u 86. godini

Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, iranski duhovni vođa i najviši autoritet koji je vodio zemlju skoro četiri decenije, ubijen je tokom američkih i izraelskih vazdušnih napada u 86. godini.

Hvaljen među svojim pristalicama kao mudar vođa, a među kritičarima osuđivan kao diktator, Hamnei će ostati upamćen kao monumentalna figura Islamske revolucije koji je na krilima reputacije pobožnika i vatrene posvećenosti cilju dospeo do položaja vrhovnog vođe. Hamneijeva upotreba sile protiv sopstvenog naroda, zatvaranje opozicionih figura unutar samog establišmenta i žestoki otpor spoljnim uticajima – posebno SAD i Izraela – oblikovali su njegovo nasleđe kao