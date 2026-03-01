Lufthansa obustavila letove ka Bliskom istoku do 8. marta

Nemačka avio-kompanija Lufthansa saopštila je danas da je obustavila letove ka Tel Avivu, Bejrutu, Amanu, Erbilu, Damamu i Teheranu do 8. marta uključujući i taj datum, zbog trenutne situacije na Bliskom istoku, produžujući već ranije najavljene otkazane letove.

Kompanija je, takođe, navela da je vazdušni prostor iznad Izraela, Libana, Jordana, Iraka, Katara, Kuvajta, Bahreina, Damama i Irana zatvoren do 8. marta uključujući i taj datum, prenosi Rojters. Letovi ka i iz Dubaija i Abu Dabija obustavljeni su do 4. marta uključujući i taj datum, a vazdušni prostor Ujedinjenih Arapskih Emirata ne sme da se koristi do 4. marta uključujući i taj datum, saopštila je Lufthansa. Američki i izraelski napad na Iran poremetio je