Tramp se oglasio posle pogibije 3 američka vojnika u Kuvajtu: "Očekivali smo žrtve, ali to će biti..."

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se nakon što jepotvrđeno da su trojica ameirčkih vojnika poginula u napadu Irana na Kuvajt, a u okviru odmazde nakon udara koje su SAD i Izrael izveli na Iran i u kojima je likvidiran vrhovni verski vođa ajatolah Ali Hamnei, kao i nekoliko visokih vojnih zvaničnika.

Tramp je rakao da su američke snage "očekivale da će biti žrtava" tokom Operacije " Epski bes": "Očekujemo žrtve u nečemu ovakvom. Imamo trojicu, ali očekujemo žrtve, ali na kraju će to biti mnogo dobar sporazum za čitav svet", rekao je Tramp. Centralna komanda američke vojske CENTCOM potvrdila je da je još pet američkih vojnika "teško povređeno" usred iranske odmazde. "Postoji mnogo dobrih ishoda", dodao je Tramp o dosadašnjoj operaciji. "Prvo je obezglavljivanje,