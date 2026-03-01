Tramp se oglasio posle pogibije 3 američka vojnika u Kuvajtu: "Očekivali smo žrtve, ali to će biti..."

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Tramp se oglasio posle pogibije 3 američka vojnika u Kuvajtu: "Očekivali smo žrtve, ali to će biti..."

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se nakon što jepotvrđeno da su trojica ameirčkih vojnika poginula u napadu Irana na Kuvajt, a u okviru odmazde nakon udara koje su SAD i Izrael izveli na Iran i u kojima je likvidiran vrhovni verski vođa ajatolah Ali Hamnei, kao i nekoliko visokih vojnih zvaničnika.

Tramp je rakao da su američke snage "očekivale da će biti žrtava" tokom Operacije " Epski bes": "Očekujemo žrtve u nečemu ovakvom. Imamo trojicu, ali očekujemo žrtve, ali na kraju će to biti mnogo dobar sporazum za čitav svet", rekao je Tramp. Centralna komanda američke vojske CENTCOM potvrdila je da je još pet američkih vojnika "teško povređeno" usred iranske odmazde. "Postoji mnogo dobrih ishoda", dodao je Tramp o dosadašnjoj operaciji. "Prvo je obezglavljivanje,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Tri američka vojnika poginula u napadu na Iran

Tri američka vojnika poginula u napadu na Iran

Vreme pre 12 minuta
Objavljena uputstva za turiste u Dubaiju i Abu Dabiju dok traje rat: Srbi među 20.000 zarobljenih putnika u Emiratima

Objavljena uputstva za turiste u Dubaiju i Abu Dabiju dok traje rat: Srbi među 20.000 zarobljenih putnika u Emiratima

Mondo pre 27 minuta
Iransko „jeftino vazduhoplovstvo“ seje haos: Američka vojna baza i luksuzni hoteli na meti dronova Šahid-136

Iransko „jeftino vazduhoplovstvo“ seje haos: Američka vojna baza i luksuzni hoteli na meti dronova Šahid-136

Nedeljnik pre 1 sat
Iran uzvraća udarac: Pogođena američka vojna baza u Iraku, zavijaju sirene za vazdušnu opasnost (video)

Iran uzvraća udarac: Pogođena američka vojna baza u Iraku, zavijaju sirene za vazdušnu opasnost (video)

Mondo pre 2 sata
Iranski sukob ne jenjava: Ameri tuku Teheran, Iran satire Izrael...

Iranski sukob ne jenjava: Ameri tuku Teheran, Iran satire Izrael...

Pravda pre 2 sata
Američka vojska: „Troje vojnika poginulo u napadima na Iran“

Američka vojska: „Troje vojnika poginulo u napadima na Iran“

Serbian News Media pre 2 sata
"Očekujemo žrtve, ali na kraju..." Tramp se oglasio posle pogibije američkih vojnika u Kuvajtu

"Očekujemo žrtve, ali na kraju..." Tramp se oglasio posle pogibije američkih vojnika u Kuvajtu

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelKuvajtDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Tramp predviđa da će napadi na Iran trajati oko četiri nedelje

Tramp predviđa da će napadi na Iran trajati oko četiri nedelje

Danas pre 12 minuta
Eksplozija u blizini luksuznog kruzera u Abu Dabiju! Putnici plaču, vrište i paniče: Stigla im uznemirujuća poruka, pa krenuo…

Eksplozija u blizini luksuznog kruzera u Abu Dabiju! Putnici plaču, vrište i paniče: Stigla im uznemirujuća poruka, pa krenuo horor za 3.500 ljudi (foto)

Blic pre 12 minuta
Nižu se pretnje iz Evrope, sukob na Bliskom istoku postaje sve strašniji. Moćna trojka šalje brutalno upozorenje Iranu…

Nižu se pretnje iz Evrope, sukob na Bliskom istoku postaje sve strašniji. Moćna trojka šalje brutalno upozorenje Iranu: "Preduzećemo korake"

Blic pre 47 minuta
"Očekujem žrtve" Šokantna izjava Trampa nakon stravičnih napada: "Sada sledi nešto dobro"

"Očekujem žrtve" Šokantna izjava Trampa nakon stravičnih napada: "Sada sledi nešto dobro"

Blic pre 2 sata
Hteo da se osveti za Iran, pa pucao po ljudima na ulici?! Užas u Teksasu: Nosio majicu "Alahovo vlasništvo", FBI istražuje da…

Hteo da se osveti za Iran, pa pucao po ljudima na ulici?! Užas u Teksasu: Nosio majicu "Alahovo vlasništvo", FBI istražuje da li je terorista

Blic pre 2 sata