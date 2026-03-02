Policija ponovo privela Zlatka Kokanovića, određen mu pritvor do 30 dana

Zlatko Kokanović je ponovo priveden od strane policije, koja ga je izvela kod sudije za predhodni postupak.

Njemu je sudija odredio pritvor do 30 dana. Njemu je pritvor određen nakon žalbe tužilaštva. Sudija za prethodni postupak je odbacio kao razlog za produžetak pritvora mogućnost ponavljanja krivičnog dela, ali je pritvor određen zbog uznemirenja javnosti. Kokanović je u trenutku kada je policija u civilu došla da ga privede, pozvao našu redakciju da nas obavesti da ga ponovo privode kod sudije. On nam je izjavio da misli da ga privode zbog istog događaja zbog kojeg