Policija ponovo privela Zlatka Kokanovića, određen mu pritvor do 30 dana

Danas pre 48 minuta  |  Uglješa Bokić
Policija ponovo privela Zlatka Kokanovića, određen mu pritvor do 30 dana

Zlatko Kokanović je ponovo priveden od strane policije, koja ga je izvela kod sudije za predhodni postupak.

Njemu je sudija odredio pritvor do 30 dana. Njemu je pritvor određen nakon žalbe tužilaštva. Sudija za prethodni postupak je odbacio kao razlog za produžetak pritvora mogućnost ponavljanja krivičnog dela, ali je pritvor određen zbog uznemirenja javnosti. Kokanović je u trenutku kada je policija u civilu došla da ga privede, pozvao našu redakciju da nas obavesti da ga ponovo privode kod sudije. On nam je izjavio da misli da ga privode zbog istog događaja zbog kojeg
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Određen pritvor Zlatku Kokanoviću, osumnjičenom za napad na policajce

Određen pritvor Zlatku Kokanoviću, osumnjičenom za napad na policajce

RTV pre 18 minuta
N1 direktno u 20h: "Poljoprivrednici sa lisicama na rukama"

N1 direktno u 20h: "Poljoprivrednici sa lisicama na rukama"

N1 Info pre 58 minuta
BLOG UŽIVO Zlatku Kokanoviću sud odredio pritvor od 30 dana, razlog "uznemirenje javnosti": Poljoprivrednici blokiraju puteve…

BLOG UŽIVO Zlatku Kokanoviću sud odredio pritvor od 30 dana, razlog "uznemirenje javnosti": Poljoprivrednici blokiraju puteve, 17 lokacija u blokadi od 24 sata

Nova pre 47 minuta
Zlatku Kokanoviću određen pritvor do 30 dana

Zlatku Kokanoviću određen pritvor do 30 dana

N1 Info pre 1 sat
Ponovo uhapšen Zlatko Kokanović

Ponovo uhapšen Zlatko Kokanović

Nedeljnik pre 1 sat
Zlatku Kokanoviću određen pritvor

Zlatku Kokanoviću određen pritvor

Radio 021 pre 1 sat
Aktivista Zlatko Kokanović ponovo priveden

Aktivista Zlatko Kokanović ponovo priveden

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Ređe prebacivanje odgovornosti na ženu koja je doživela nasilje, ali više neetičkih naslova

Ređe prebacivanje odgovornosti na ženu koja je doživela nasilje, ali više neetičkih naslova

Cenzolovka pre 8 minuta
Ko će sutra da nam sudi?

Ko će sutra da nam sudi?

Mašina pre 3 minuta
Sednica kriznog štaba MSP: Razmotreni planovi za izmeštanje Srba sa Bliskog Istoka

Sednica kriznog štaba MSP: Razmotreni planovi za izmeštanje Srba sa Bliskog Istoka

Insajder pre 18 minuta
Znak pitanja posle tvrdnji o sastanku u BIA pred tužilačke izbore: Tužilaštvo se ne oglašava da li će ispitati slučaj navodnih…

Znak pitanja posle tvrdnji o sastanku u BIA pred tužilačke izbore: Tužilaštvo se ne oglašava da li će ispitati slučaj navodnih pritisaka na glasače

Insajder pre 18 minuta
U toku radovi kod ulaza u SNP, nije bilo obrušavanja dela nadstrešnice

U toku radovi kod ulaza u SNP, nije bilo obrušavanja dela nadstrešnice

Radio 021 pre 13 minuta