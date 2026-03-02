Zlatku Kokanoviću određen pritvor

Radio 021
Zlatku Kokanoviću određen pritvor

Aktivisti udruženja "Ne damo Jadar" Zlatku Kokanoviću određen je pritvor do 30 dana.

Sudija za prethodni postupak je kao razlog za produžetak pritvora odbacio mogućnost ponavljanja krivičnog dela, ali je pritvor određen zbog uznemirenja javnosti, piše N1. Podsetimo, Kokanović je uhapšen u nedelju, kada je sa grupom poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz ka Bosni i Hercegovini. On se tereti za napad na policajce, jer je, prema navodima u krivičnoj prijavi, udario traktorom nekoliko policajaca. U nedelju mu je prvo određeno policijsko
