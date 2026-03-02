NATO otkrio da li će ući u rat na Bliskom istoku: "Važno je ono što SAD radi sa Izraelom"

Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, izjavio je danas da Alijansa neće učestvovati u američko-izraelskim vojnim akcijama protiv Irana, ali je naglasio da su te operacije važne jer, po njegovim rečima, smanjuju sposobnost Teherana da razvije nuklearne i balističke kapacitete.

U izjavi za nemačku televiziju ARD, Rute je istakao da NATO nema nikakve planove da se uključi u ove operacije. "Apsolutno nema nikakvih planova da NATO bude uvučen u ovo ili da bude deo toga, osim što pojedinačne saveznice čine sve što mogu da podrže aktivnosti SAD i Izraela“, rekao je Rute. On je pohvalio akcije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, naglašavajući da one umanjuju kapacitete Irana za razvijanje nuklearnih sposobnosti i balističkih projektila.