Rast cena nafte i gasa posle napada Irana na rafinerije nafte i gasa u Zalivu: Ovo su razlozi zašto (još) nema panike na tržištu?
Nedeljnik pre 1 sat
Dok se bliži kraj trećeg dana napada SAD i Izraela na Iran i odgovora Teherana na ciljeve u Zalivu, globalna ekonomija osetila je prve posledice – rast cena sirove nafte i gasa.
Razlozi leže u faktičkom zatvaranju za plovidbu Ormuskog moreuza, napadima na katarska postrojenja za proizvodnju LNG kao i na odluku Saudijske Arabije da privremeno zatvori rafineriju Ras Tanura. drastičan skok cene gasa Referentne cene prirodnog gasa na holandskom i britanskom veleprodajnom tržištu skočile su za skoro 50 odsto nakon što je kompanija QatarEnergy, jedan od najvećih svetskih izvoznika tečnog prirodnog gasa na svetu, saopštila da je obustavila