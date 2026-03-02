Svetska nuklearna agencija: Možda će biti potrebna masovna evakuacija sa Bliskog istoka

Direktor Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) Rafael Grosi upozorio je danas da bi na Bliskom istoku mogla da bude neophodna masovna evakuacija, ako dođe do napada na civilne nuklearne elektrane koje bi dovele do ispuštanja radioaktivnih materija.

Otvarajući kvartalni sastanak uprave IAEA u Beču, Grosi je prznao da ima „snažan osećaj frustracije“ zato što u nedavnim pregovorima SAD i Irana nije došlo do sporazuma o iranskom nuklearnom programu, preneo je britanski Gardijan. Grosi je prisustvovao razgovorima Irana i SAD pružajući tehničku pomoć. Na sastanku uprave IAEA direktor te agencije UN rekao je da je diplomatija teška ali ne i nemoguća, da je upotreba sile prisutna u međunarodnim odnosima oduvek ali da