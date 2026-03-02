Tužilac Radovan Lazić za Nova.rs: Izbori za članove Visokog saveta tužilaštva mogu ući u začarani krug, a pritisci izvršne vlasti na JTOK i Mladena Nenadića su ispod svakog nivoa

Tužilac Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu i član Visokog saveta tužilaštva (VST) Radovan Lazić u razgovoru za portal Nova.rs objašnjava u kakvoj situaciji se nalazi tužilačka organizacija u Srbiji, posebno nakon usvajanja Mrdićevih zakona, ali i ukazuje šta je problem sa izborima za VST.

Čini mi se da smo ušli u jednu situaciju koja liči na začarani krug i koja je počela odlukom Ustavnog suda da se ponovo održe izbori za VST na pojedinim mestima. Sada smo u istoj situaciji, izbori su se ponovili i opet su izjavljeni prigovori, kako stoji odnos snaga, realno je da VST ponovo ne uspe da donese odluku u zakonskom roku i da ponovo Ustavni sud odlučuje i o ovim, ponovljenim izborima. Ustavni sud bi bio u istoj situaciji i teško da bi mogao da donese