Oglasio se Lončar o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Ministar zdravlja izneo je nove informacije o ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću koji se leči od upale pluća.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića bolje, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intezivnog lečenja i terapije. "Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne