Iran: Jedan dron košta 35.000, a njegovo obaranje do 4 miliona dolara; zalihe presretača su ograničene

Telegraf pre 17 minuta  |  Telegraf.rs
Iran: Jedan dron košta 35.000, a njegovo obaranje do 4 miliona dolara; zalihe presretača su ograničene

Iranska kampanja odmazde razotkrila je rastuću neravnotežu između proizvodnje dronova i ogromnih troškova njihovog obaranja.

Jedan iranski dron može da košta svega 35.000 dolara za proizvodnju, dok njegovo presretanje može koštati od 500.000 do 4 miliona dolara, prenosi Daily Mail. Ovo pitanje je došlo u fokus tokom najnovije eskalacije, poznate kao Operacija " Epski bes", pri čemu je Iran pokrenuo napade na Izrael, kao i na američke i savezničke baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Saudijskoj Arabiji. Raspoređivanjem udara na više od pet ratišta istovremeno
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

IRGC: Pogođen tanker povezan sa SAD, gađane i američke baze u Persijskom zalivu

IRGC: Pogođen tanker povezan sa SAD, gađane i američke baze u Persijskom zalivu

RTV pre 1 sat
Odmazda Irana: "Iskreno obećanje 4" razara američke baze

Odmazda Irana: "Iskreno obećanje 4" razara američke baze

B92 pre 1 sat
IRCG: Iran napao američke baze u Kuvajtu, UAE i Bahreinu

IRCG: Iran napao američke baze u Kuvajtu, UAE i Bahreinu

Politika pre 1 sat
Pogođen tanker povezan sa SAD, gađane i američke baze u Persijskom zalivu

Pogođen tanker povezan sa SAD, gađane i američke baze u Persijskom zalivu

Politika pre 38 minuta
Tramp se hvali zločinima: Bilo nam je potrebno samo sat vremena...

Tramp se hvali zločinima: Bilo nam je potrebno samo sat vremena...

Večernje novosti pre 1 sat
"Razbijamo ih, ali veliki talas tek sledi" Tramp se upravo oglasio i najavio novu rundu pakla za Iran: "Mnoge zemlje hoće da…

"Razbijamo ih, ali veliki talas tek sledi" Tramp se upravo oglasio i najavio novu rundu pakla za Iran: "Mnoge zemlje hoće da se uključe u agresivnu borbu"

Blic pre 3 sata
Netanjahu obišao mesto napada u Beit Šemešu, gde je poginulo devet osoba

Netanjahu obišao mesto napada u Beit Šemešu, gde je poginulo devet osoba

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelKatarKuvajtDronDolarsad

Svet, najnovije vesti »

Preterana samouverenost kancelara Merca nije popularna u Nemačkoj: Da li bi mogla biti ono što je Evropi potrebno?

Preterana samouverenost kancelara Merca nije popularna u Nemačkoj: Da li bi mogla biti ono što je Evropi potrebno?

Danas pre 23 minuta
Iranska revolucionarna garda: Neprijatelji neće biti bezbedni nigde na svetu, čak ni u svojim kućama

Iranska revolucionarna garda: Neprijatelji neće biti bezbedni nigde na svetu, čak ni u svojim kućama

Danas pre 8 minuta
Crveni alarm u Americi, strahuje se od napada! Hitno se oglasilo ministarstvo za bezbednost: "Pojačaće odmazdu!"

Crveni alarm u Americi, strahuje se od napada! Hitno se oglasilo ministarstvo za bezbednost: "Pojačaće odmazdu!"

Blic pre 3 minuta
Zakazan let Dubai-Beograd nakon obustave zbog sukoba na Bliskom istoku

Zakazan let Dubai-Beograd nakon obustave zbog sukoba na Bliskom istoku

Danas pre 53 minuta
Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Tramp ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran

Danas pre 2 sata