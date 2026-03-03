Fidan: Turska sarađuje sa svim stranama kako bi okončala rat u Iranu

IndeksOnline pre 32 minuta
Fidan: Turska sarađuje sa svim stranama kako bi okončala rat u Iranu

ANKARA – Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da je ta zemlja u stalnim pregovorima sa svim stranama kako bi se okončao rat u Iranu i nastavili diplomatski pregovori.

Fidan je dodao da Ankara takođe pregovara sa Omanom, jer ta zalivska zemlja deluje u istom smeru, kako bi se postigao mir u regionu, preneo je Rojters. Fidan je rekao da Turska „osetljivo sprovodi potrebne inicijative sa svim kolegama“ kako bi se postigao mir, naglašavajući da je ključno očuvanje stabilnosti Irana i celog regiona. On je dodao da su pregovori višeslojni, uključujući razgovore sa evropskim partnerima i SAD-om, kao i sa Omanom. Turski predsednik
