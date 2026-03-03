Poljoprivrednici nastavljaju proteste: Koji putevi su danas blokirani?

Insajder pre 1 sat
Poljoprivrednici nastavljaju proteste: Koji putevi su danas blokirani?

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu saopštila su da će i danas blokirati oko 10 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi.

Poljoprivrednici će totalno blokirati puteve, u trajanju od 24 sata, Resnik - Kragujevac izlazak na Račanski put, Takovo - Gornji Milanovac u mestu Takovo, put u mestu Cerovac, magistralni put Kragujevac - Gornji Milanovac u mestu Bare. U totalnoj blokadi biće i put u Bogatiću, Ibarska magistrala u mestu Miločaj, Kočovića raskrsnica u Bresnici kojom će se blokirati putevi Kragujevac - Kraljevo i Kragujevac - Čačak. Od 10.00 do 14.00 časova biće blokrana raskrsnica
