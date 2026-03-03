TOK počeo da ispituje svedoke u vezi sa sastankom tužilaca u BIA u vezi sa glasanjem za VST

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) saopštilo je da je ispitivanjem svedoka započelo sprovođenje dokaznih radnji, a povodom navoda iznetih na sednici Visokog saveta tužilaštva održanoj 27. februara 2026. godine.

Podsetimo, vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac izjavila je sednici VST, održanoj 27. februara, da je dobila potvrdu da su pojedini tužioci imali sastanak u Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA), uoči nedavno ponovljenih izbora za VST, na kojem je traženo da se glasa za određene kandidate. Dolovac je precizirala da je potvrdu da je taj sastanak održan dobila u telefonskom razgovoru od Milijane Dončić, glavne tužiteljke Apelacionog tužilaštva u Kragujevcu.