Uživo (FOTO) Sukob na Bliskom istoku: Oštećeno nuklearno postrojenje u Iranu, Tramp poručio da je prekasno za pregovore

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Četvrti je dan sukoba na Bliskom istoku, otkako su u zajedničkoj akciji Izrael i SAD napale Iran. Kako je saopštila vojska, Izraelsko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je nove vazdušne napade na mete u Iranu i Libanu.

- Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli su "preventivni napad" na Iran. - Avion Er Srbije Flydubai FZ 1107 iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa 200 državljana Srbije sleteo je u Beograd. - U toku je proces evakuacije srpskih državljana iz regiona Bliskog istoka. - Vrhovni verski vođa ajatolah Ali Hamnei, najmoćniji čovek Islamske Republike, ubijen je u vazdušnom napadu. - Teheran je obećao odmazdu i lansirao rakete ka Izraelu, UAE, Kataru i
