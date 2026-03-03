Uživo (FOTO) Sukob na Bliskom istoku: Pogođena ambasada SAD u Rijadu, potvrđeno oštećenje na nuklearnom postrojenju u Iranu

Newsmax Balkans pre 10 minuta  |  Newsmax Balkans
Uživo (FOTO) Sukob na Bliskom istoku: Pogođena ambasada SAD u Rijadu, potvrđeno oštećenje na nuklearnom postrojenju u Iranu…

Četvrti je dan sukoba na Bliskom istoku, otkako su u zajedničkoj akciji Izrael i SAD napale Iran. Kako je saopštila vojska, Izraelsko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je nove vazdušne napade na mete u Iranu i Libanu.

- Izrael i Sjedinjene Američke Države 28. februara pokrenuli su "preventivni napad" na Iran. - Avion Er Srbije Flydubai FZ 1107 iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa 200 državljana Srbije sleteo je u Beograd. - U toku je proces evakuacije srpskih državljana iz regiona Bliskog istoka. - Vrhovni verski vođa ajatolah Ali Hamnei, najmoćniji čovek Islamske Republike, ubijen je u vazdušnom napadu. - Teheran je obećao odmazdu i lansirao rakete ka Izraelu, UAE, Kataru i
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana, novi napadi na Teheran, zatvoren Ormuski moreuz

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana, novi napadi na Teheran, zatvoren Ormuski moreuz

RTV pre 0 minuta
Širi se sukob na Bliskom istoku, izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana

Širi se sukob na Bliskom istoku, izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana

RTS pre 10 minuta
Kantrimen: Iran neće biti sudržan - strahujem da bi moglo da dođe do šireg rata na Bliskom istoku

Kantrimen: Iran neće biti sudržan - strahujem da bi moglo da dođe do šireg rata na Bliskom istoku

Nova pre 10 minuta
Kantrimen: Iran neće biti sudržan - strahujem da bi moglo da dođe do šireg rata na Bliskom istoku

Kantrimen: Iran neće biti sudržan - strahujem da bi moglo da dođe do šireg rata na Bliskom istoku

N1 Info pre 30 minuta
UŽIVO Iran lansirao nove rakete; Vojska Izraela ušla u Liban

UŽIVO Iran lansirao nove rakete; Vojska Izraela ušla u Liban

Sputnik pre 45 minuta
Rat na Bliskom istoku: Iran lansirao rakete na američku bazu u Kuvajtu, IDF likvidirao komandanta Islamskog džihada u Bejrutu…

Rat na Bliskom istoku: Iran lansirao rakete na američku bazu u Kuvajtu, IDF likvidirao komandanta Islamskog džihada u Bejrutu (video)

Večernje novosti pre 10 minuta
Trump bombarduje Iran a zapravo cilja Kinu

Trump bombarduje Iran a zapravo cilja Kinu

Bloomberg Adria pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBliski IstokHezbolahTanjugTeheranTimesKatarBejrutAir Serbia

Svet, najnovije vesti »

Fajnenšel tajms: Ubistvo ajatolaha Hamneija omogućeno i nizom sajber napada

Fajnenšel tajms: Ubistvo ajatolaha Hamneija omogućeno i nizom sajber napada

N1 Info pre 35 minuta
Cene gasa u Britaniji porasle za 93 odsto od početka sukoba na Bliskom istoku

Cene gasa u Britaniji porasle za 93 odsto od početka sukoba na Bliskom istoku

Insajder pre 10 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana, novi napadi na Teheran, zatvoren Ormuski moreuz

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana, novi napadi na Teheran, zatvoren Ormuski moreuz

RTV pre 0 minuta
Lavrov: Nema dokaza da Iran razvija nuklearno oružje,prioritet prekid neprijateljstava

Lavrov: Nema dokaza da Iran razvija nuklearno oružje,prioritet prekid neprijateljstava

RTV pre 30 minuta
Crveni polumesec: Najmanje 787 ljudi poginulo od početka napada na Iran

Crveni polumesec: Najmanje 787 ljudi poginulo od početka napada na Iran

Radio 021 pre 25 minuta