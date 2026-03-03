Đoković protiv Perikara ili Majhšaka na startu Indijan Velsa

Radio sto plus pre 47 minuta
Đoković protiv Perikara ili Majhšaka na startu Indijan Velsa

Ako opravda ulogu favorita, potencijalni protivnici Đokovića u trećem kolu su Korentin Mute ili Hubert Hurkač, a u četvrtom Džek Drejper ili Fransisko Serundolo.

Potencijalni rivali Đokovića u četvrfinalu su Tejlor Fric, Danil Medvedev i Jirži Lehečka, a u polufinalu Karlos Alkaras, Aleks de Minor, Aleksandar Bublik ili Kasper Rud. U drugoj polovini žreba nalaze se Janik Siner, Aleksander Zverev, Lorenco Muzeti, Ben Šelton, što znači da bi Đoković sa nekim od njih mogao da se sastane tek u finalu. Đoković je u Indijan Velsu do sada pet puta osvajao titulu (2008, 2011, 2014, 2015. i 2016) u 16 nastupa, a ovogodišnje izdanje
