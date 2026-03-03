Đoković protiv Perikara ili Majhšaka na startu Indijan Velsa

Ako opravda ulogu favorita, potencijalni protivnici Đokovića u trećem kolu su Korentin Mute ili Hubert Hurkač, a u četvrtom Džek Drejper ili Fransisko Serundolo.

Potencijalni rivali Đokovića u četvrfinalu su Tejlor Fric, Danil Medvedev i Jirži Lehečka, a u polufinalu Karlos Alkaras, Aleks de Minor, Aleksandar Bublik ili Kasper Rud. U drugoj polovini žreba nalaze se Janik Siner, Aleksander Zverev, Lorenco Muzeti, Ben Šelton, što znači da bi Đoković sa nekim od njih mogao da se sastane tek u finalu. Đoković je u Indijan Velsu do sada pet puta osvajao titulu (2008, 2011, 2014, 2015. i 2016) u 16 nastupa, a ovogodišnje izdanje