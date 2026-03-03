Ministarka Sofronijević: Krajem marta otvaranje pruge Beograd-Budimpešta i brzih saobraćajnica

Ministarka Sofronijević: Krajem marta otvaranje pruge Beograd-Budimpešta i brzih saobraćajnica

“Imamo poslednji sastanak sa mađarskim kolegama u četvrtak, tu ćemo precizno definisati kada će moći da krene i putnički saobraćaj.

Očekivani i najavljeni od strane Mađara je 27. mart”, rekla je ministarka na panelu “Infrastruktura i povezanost: Osnovi održivog rasta”. Podsetila je da je 27. februara prvi teretni voz iz Mađarske ušao u Suboticu, čime je uspostavljen teretni saobraćaj između Srbije i Mađarske. Dodala je da će na tom sastanku biti precizirana i cena karata, odnosno da cena karta u jednom pravcu od Beograda do Budimpešte bude oko 25 evra. “Ispunjeni su svi međunarodno propisani
