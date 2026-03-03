Da li može neko da izbaci Alkaraza i Sinera pre Đokovića: Ovo je žreb Španca i Italijana u Indijan Velsu

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Da li može neko da izbaci Alkaraza i Sinera pre Đokovića: Ovo je žreb Španca i Italijana u Indijan Velsu

Kao prvi i drugi teniseri sveta, Karlos Alkaraz i Janik Siner moći će da se sastanu samo u finalu Indijan Velsa.

Novak Đoković, koji je u delu gde je Španac, moraće da razmišlja o obojici, ali je pitanje da li može neko pre Srbina da ih eliminiše sa turnira? Siner, koji može Novaka da sačeka samo u borbi zua titulu, takođe je slobodan u prvom kolu, a onda bi na drugoj stepenici igrao protiv Džejmsa Dakvorta ili kvalifikanta. Dalje bi imao zadatak protiv Tomasa Martina Ečeverija, dok bi mu u osmini finala protivnik bio Karen Hačanov ili Tomi Pol. Za četvrtfinale mu je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Indijan Vels: Đoković kod Alkarasa - Kecmanović startuje protiv Nemca

Indijan Vels: Đoković kod Alkarasa - Kecmanović startuje protiv Nemca

B92 pre 2 sata
Đoković dobio paklen žreb u Indijan Velsu: Čeka ga težak put do titule u Americi

Đoković dobio paklen žreb u Indijan Velsu: Čeka ga težak put do titule u Americi

Mondo pre 2 sata
Paklen žreb za Đokovića u Indijan Velsu, teško da je moglo teže

Paklen žreb za Đokovića u Indijan Velsu, teško da je moglo teže

Nova pre 2 sata
Srpsko čudo ide na Arinu Sabalenku u osmini finala Indijan Velsa: Iva će imati veoma teške zadatke u žrebu

Srpsko čudo ide na Arinu Sabalenku u osmini finala Indijan Velsa: Iva će imati veoma teške zadatke u žrebu

Telegraf pre 2 sata
Ovo je pakleni žreb Đokovića za Indijan Vels: Čekaju ga Siner i Alkaraz, evo protiv koga otvara takmičenje!

Ovo je pakleni žreb Đokovića za Indijan Vels: Čekaju ga Siner i Alkaraz, evo protiv koga otvara takmičenje!

Telegraf pre 2 sata
Probuđeni Kecmanović dobio protivnike za Indijan Vels: Miša može da slavi prilično dobar žreb!

Probuđeni Kecmanović dobio protivnike za Indijan Vels: Miša može da slavi prilično dobar žreb!

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŽrebIndijan VelsKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Trener Liverpula šokirao ostrvo priznanjem! Tvrdi da mečevi Premijer lige više ne predstavljaju zadovoljstvo za gledanje, evo…

Trener Liverpula šokirao ostrvo priznanjem! Tvrdi da mečevi Premijer lige više ne predstavljaju zadovoljstvo za gledanje, evo zbog čega tako misli!

Kurir pre 11 minuta
Klauzula aktivirana - Alison ostaje na "Enfildu"

Klauzula aktivirana - Alison ostaje na "Enfildu"

Kurir pre 1 sat
Indijan Vels: Đoković kod Alkarasa - Kecmanović startuje protiv Nemca

Indijan Vels: Đoković kod Alkarasa - Kecmanović startuje protiv Nemca

B92 pre 2 sata
Entoni Edvards igrač nedelje na Zapadu, Džejlen Duren najbolji na Istoku

Entoni Edvards igrač nedelje na Zapadu, Džejlen Duren najbolji na Istoku

Politika pre 2 sata
Đoković dobio paklen žreb u Indijan Velsu: Čeka ga težak put do titule u Americi

Đoković dobio paklen žreb u Indijan Velsu: Čeka ga težak put do titule u Americi

Mondo pre 2 sata