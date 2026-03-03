Lavrov za preispitivanje uloge SAD u svetu

Rusija i Sjedinjene Američke Države vode dijalog na različitim nivoima o konkretnim pitanjima, krizama i konkretnim oblastima naših odnosa, ali je došlo vreme za fundamentalnu diskusiju u vezi sa vizijom Vašingtona o ulozi nuklearnih sila u ovom svetu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

„Nimalo ne sumnjam da je došlo vreme za fundamentalnu, sveobuhvatnu diskusiju o tome kako Sjedinjene Države vide svet, kako vide sebe u ovom svetu i kakvu ulogu dodeljuju svima ostalima. Ovo je posebno relevantno za nuklearne sile iz očiglednih razloga“, naglasio je Lavrov na konferenciji za novinare nakon razgovora sa drugim ministrom spoljnih poslova Bruneja Darusalama, Erivanom Jusofom. Putinova inicijativa za sastanak lidera zemalja „nuklearne petorke“ ostaje