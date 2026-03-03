Pogledajte kako danas izgleda Ormuski moreuz: Ako sukob na Bliskom istoku potraje, nafta će poskupeti dva i po puta! (foto)

Ormuski moreuz danas je pod budnim okom sveta. Jedan od najvažnijih energetskih koridora planete ponovo je u fokusu zbog pojačanog saobraćaja i bezbednosnih tenzija, dok stručnjaci upozoravaju da bi svaki zastoj mogao imati globalne posledice. General Iranske revolucionarne garde Sardar Džabari zapretio je da će „spaliti svaki brod“ koji prolazi kroz Ormuski moreuz. Podsetimo, Iran je juče proglasio zatvorenim Ormuski moreuz, kroz koji prolazi 20 odsto svetske
