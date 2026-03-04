Kakav obrt! Dve najsnažnije zemlje EU ne podržavaju Trampa u ratu protiv Irana: Amerika izgubila dve milijarde dolara vojne opreme za četiri dana (video, foto)

Kurir pre 19 minuta
Kakav obrt! Dve najsnažnije zemlje EU ne podržavaju Trampa u ratu protiv Irana: Amerika izgubila dve milijarde dolara vojne…

Od najnovijeg Hronološki Iranska Revolucionarna garda objavila je da kontroliše Ormuski moreuz i da svaki brod koji pokuša da prođe kroz njega rizikuje da bude uništen Kompletan tekkst OPŠIRNO pročitajte OVDE.

Iranska Revolucionarna garda pokreće novi talas raketnih i bespilotnih napada na Izrael, javili su iranski državni mediji. Eskalacija dolazi pošto je izraelska vojska ranije izvršila napad velikih razmera na iranski vojni kompleks. Prema saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), meta napada bili su višestruki komandni centri i pripadnici unutrašnje bezbednosti u istočnom Teheranu, uključujući i sedište Revolucionarne garde. Istovremeno, neimenovani komandant
BLOG Torpedovan iranski ratni brod

Vreme pre 4 minuta
Od početka sukoba u Libanu stradale 72 osobe; IDF: Na Iran bačeno više od 5.000 bombi

RTS pre 19 minuta
Četiri zemlje su apsolutni gubitnici, opasno i po Trampa: Zatvoren je Ormuski moreuz, energetski najvažnije "usko grlo" na planeti, koga najviše pogađa blokada

Kurir pre 29 minuta
Sikorski: Iran greši proširujući rat na zemlje koje ga nisu napale

Politika pre 14 minuta
Pentagon objavio snimak torpedovanja iranske fregate! General Kejn: Rano je za kraj rata; komandant Kuds osumnjičen da radi sa Mosadom?

Večernje novosti pre 44 minuta
BLOG UŽIVO: Izrael pokrenuo novi talas napada na ciljeve u Teheranu, Senat SAD prvi put glasa o ratu s Iranom

Insajder pre 1 sat
BLISKOISTOČNI SUKOB Novi talas napada IDF-a na Hezbolah u Bejrutu; IRGC: Imamo potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom

RTV pre 1 sat
Zašto je rat na Bliskom istoku stvorio dileme za ekstremnu desnicu Evrope?

Danas pre 54 minuta
SAD izgubile vojnu opremu vrednu skoro dve milijarde dolara od početka intervencije u Iranu

Danas pre 34 minuta
„Pokorno sedeo i ćutao“: Dokle je Merc spreman da podilazi Trampu i po koju cenu?

Danas pre 1 sat
Američki Senat danas glasa o ograničavanju Trampovih ovlašćenja za napad na Iran

Insajder pre 3 minuta
Putin tvrdi da se Ukrajina sprema da digne u vazduh gasovode Plavi tok i Turski tok

RTV pre 29 minuta