Kakav obrt! Dve najsnažnije zemlje EU ne podržavaju Trampa u ratu protiv Irana: Amerika izgubila dve milijarde dolara vojne opreme za četiri dana (video, foto)

Iranska Revolucionarna garda objavila je da kontroliše Ormuski moreuz i da svaki brod koji pokuša da prođe kroz njega rizikuje da bude uništen

Iranska Revolucionarna garda pokreće novi talas raketnih i bespilotnih napada na Izrael, javili su iranski državni mediji. Eskalacija dolazi pošto je izraelska vojska ranije izvršila napad velikih razmera na iranski vojni kompleks. Prema saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), meta napada bili su višestruki komandni centri i pripadnici unutrašnje bezbednosti u istočnom Teheranu, uključujući i sedište Revolucionarne garde. Istovremeno, neimenovani komandant