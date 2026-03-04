Od početka sukoba u Libanu stradale 72 osobe; IDF: Na Iran bačeno više od 5.000 bombi

Ministarstvo odbrane Turske saopštilo je da su snage NATO-a oborile balističke rakete ispaljene iz Irana, usmerene ka turskom vazdušnom prostoru. Izraelske odbrambene snage pokrenule su novi talas napada na Teheran. Komemorativna ceremonija i sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija odložene su zbog velikog odziva građana bez presedana, javljaju tamošnji mediji.

20:50 UN: Iz Teherana za prva dva dana rata pobeglo 100.000 ljudi Ujedinjene nacije saopštile su da je oko 100.000 ljudi pobeglo iz Teherana u prva dva dana rata Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana. "Procenjeno je da je 100.000 ljudi napustilo Teheran u prva dva dana nakon izraelsko-američkih napada", saopšteno je iz Agencije UN za izbeglice (UNHCR), prenosi Al Džazira. Navodi se da najnoviji izveštaji ukazuju da nema povećanja prekograničnih