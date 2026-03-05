"Upozoravali smo vas..."

Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da je nedavni vojni napad tog pokreta usledio nakon više od godinu dana suzdržavanja u odnosu na Izrael i da su više puta upozoravali na to.

"Godinu i tri meseca izraelski i američki neprijatelji nastavljaju svoju agresiju. Pridržavali smo se sporazuma o prekidu vatre od 27. novembra 2024. godine, zajedno s libanskom državom, ali Izrael se nije pridržavao nijedne klauzule", rekao je Kasem, prenosi Press tv. Tvrdi da je Hezbolah čak pokazao suzdržanost kako bi omogućio diplomatske napore i kako bi se izraelski režim podstakao da prekine sa kršenjem sporazuma. "Nismo odgovorili na ponovljene izraelske