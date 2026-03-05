"Upozoravali smo vas..."

B92 pre 29 minuta
"Upozoravali smo vas..."

Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da je nedavni vojni napad tog pokreta usledio nakon više od godinu dana suzdržavanja u odnosu na Izrael i da su više puta upozoravali na to.

"Godinu i tri meseca izraelski i američki neprijatelji nastavljaju svoju agresiju. Pridržavali smo se sporazuma o prekidu vatre od 27. novembra 2024. godine, zajedno s libanskom državom, ali Izrael se nije pridržavao nijedne klauzule", rekao je Kasem, prenosi Press tv. Tvrdi da je Hezbolah čak pokazao suzdržanost kako bi omogućio diplomatske napore i kako bi se izraelski režim podstakao da prekine sa kršenjem sporazuma. "Nismo odgovorili na ponovljene izraelske
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

“Naše strpljenje ima granice…”

“Naše strpljenje ima granice…”

Vesti online pre 4 minuta
Naim Kasem: Više puta smo upozoravali na granice našeg strpljenja

Naim Kasem: Više puta smo upozoravali na granice našeg strpljenja

Politika pre 4 minuta
Lider Hezbolaha: Više puta smo upozoravali na granice našeg strpljenja

Lider Hezbolaha: Više puta smo upozoravali na granice našeg strpljenja

RTV pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanIzraelHezbolahPress

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Katarski lovci oborili iranske bombardere kod američke baze, Senat SAD tesnom većinom podržao Trampovu vojnu akciju…

BLOG UŽIVO: Katarski lovci oborili iranske bombardere kod američke baze, Senat SAD tesnom većinom podržao Trampovu vojnu akciju

Insajder pre 9 minuta
Tramp dobio podršku za rat

Tramp dobio podršku za rat

Vesti online pre 9 minuta
Evo šta se desilo u prvih "100 sati" operacije "Epski bes"! Američka vojska objavila dramatične snimke napada na Iran nakon…

Evo šta se desilo u prvih "100 sati" operacije "Epski bes"! Američka vojska objavila dramatične snimke napada na Iran nakon vesti o kopnenoj ofanzivi

Kurir pre 9 minuta
SAD i Izrael pojačavaju udare na Iran dok Senat blokira ograničavanje Trumpovih ratnih ovlasti

SAD i Izrael pojačavaju udare na Iran dok Senat blokira ograničavanje Trumpovih ratnih ovlasti

Slobodna Evropa pre 4 minuta
"Oboreni su iranski bombarderi" Kulja rat na Bliskom istoku: Evakuacija u blizini američke ambasade, sirene zavijaju…

"Oboreni su iranski bombarderi" Kulja rat na Bliskom istoku: Evakuacija u blizini američke ambasade, sirene zavijaju Jerusalimom, Bejrut u plamenu, više od 1.000 mrtvih u Iranu

Blic pre 4 minuta