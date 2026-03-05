Moody’s potvrdio kreditni rejting Srbije Ba2, izgledi sniženi

Rejting agencija Moody’s potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou Ba2, uz promenu izgleda sa pozitivnih na stabilne.

Promena izgleda, iako na prvi pogled tehnička korekcija, signalizira da je agencija procenila da su rizici po kreditni profil zemlje trenutno uravnoteženi. Dok fiskalni i makroekonomski fundamenti ostaju relativno snažni, Moody’s upozorava da su politički i geopolitički rizici porasli, što smanjuje verovatnoću brzog unapređenja kreditnog rejtinga. U izveštaju se navodi da kreditni profil Srbije i dalje podržavaju snažna fiskalna pozicija i opadajuća putanja javnog