Agencija Mudis smanjila izglede za srpsku ekonomiju: Politički rizici zadaju udarac prilikama za rast

Agencija Mudis smanjila izglede za srpsku ekonomiju: Politički rizici zadaju udarac prilikama za rast

Poslednja potvrda kreditnog rejtinga za Srbiju, ali sa lošijim izgledima, može ozbiljno da ograniči i poskupi njeno zaduživanje na inostranim tržištima, a unutrašnja nestablinost udružena sa lošim političkim odlukama gura državu ka Rusiji i Kini, navela je agencija Mudis (Moody’s) u svom poslednjem izveštaju, piše Nova ekonomija.

Poruka agencije Mudis je jasna – politička nestabilnost toliko opterećuje zemlju da će biti sve manje investicija spolja, rast privrede će biti manji, a zaduživanje još skuplje i teže nego ranije. Mudis rejtings je prošle nedelje promenio izglede za Srbiju sa pozitivnih na stabilne i potvrdio rejting zemlje na Ba2. „Naša odluka da promenimo izglede sa pozitivnih u stabilne odražava značajan porast političkih rizika za Srbiju što opterećuje institucionalnu snagu i
