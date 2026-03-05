Agencija Moody’s smanjila izglede za srpsku ekonomiju

Biznis.rs pre 5 sati
Agencija Moody’s smanjila izglede za srpsku ekonomiju

Sa "pozitivnih" sniženi na "stabilne"

Poslednja potvrda kreditnog rejtinga za Srbiju, ali sa lošijim izgledima, može ozbiljno da ograniči i poskupi njeno zaduživanje na inostranim tržištima, a unutrašnja nestablinost udružena sa lošim političkim odlukama gura državu ka Rusiji i Kini, navela je agencija Moody’s u svom poslednjem izveštaju o našoj zemlji. Poruka rejting agencije je jasna – politička nestabilnost toliko opterećuje zemlju da će biti sve manje investicija spolja, rast privrede će biti
