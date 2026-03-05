Ministarstvo spoljnih poslova uvelo "semafor" za preporukama za putovanja u sve zemlje sveta

Moj Novi Sad pre 1 sat
Ministarstvo spoljnih poslova uvelo "semafor" za preporukama za putovanja u sve zemlje sveta
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije objavilo je "semafor" sa savetima za putovanja koji meri nivo bezbednosnog rizika u četiri nivoa – od bezbednog do visokorizičnog. • Zelena: Slobodno putovanje uz redovan oprez • Žuta: Putovanje uz dodatne mere opreza • Narandžasta: Putovanje u slučaju krajnje potrebe • Crvena: Ne preporučuje se putovanje Provera je jednostavna, potrebno je da izaberete državu (⇐klikni) i pojaviće vam se preporuka. Zbog pogoršane
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Ministarstvo spoljnih poslova objavilo semafor za putovanja-savete za putovanja za svaku državu

Ministarstvo spoljnih poslova objavilo semafor za putovanja-savete za putovanja za svaku državu

RTV pre 15 minuta
Ovo su razlozi zbog kojih je MSP preporučio građanima Srbije da ne putuju u Hrvatsku (osim u slučaju nužde)

Ovo su razlozi zbog kojih je MSP preporučio građanima Srbije da ne putuju u Hrvatsku (osim u slučaju nužde)

Nova pre 45 minuta
Putovanje u Albaniju uz dodatne mere opreza: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ovu zemlju označilo je žutom bojom, evo šta…

Putovanje u Albaniju uz dodatne mere opreza: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ovu zemlju označilo je žutom bojom, evo šta to znači

Blic pre 1 sat
"Putujte tamo samo ako je neophodno": Hrvatska stavljena u narandžastu zonu, ministarstvo upozorava Srbe

"Putujte tamo samo ako je neophodno": Hrvatska stavljena u narandžastu zonu, ministarstvo upozorava Srbe

Mondo pre 1 sat
Semafor za putovanje, od crvene do zelene – koje zemlje Srbija smatra bezbednim, a koje rizičnim

Semafor za putovanje, od crvene do zelene – koje zemlje Srbija smatra bezbednim, a koje rizičnim

RTS pre 1 sat
"U Hrvatsku samo u slučaju krajnje potrebe" Ministarstvo spoljnih poslova upozorava Srbe da ne putuju u ovu zemlju, ovo je…

"U Hrvatsku samo u slučaju krajnje potrebe" Ministarstvo spoljnih poslova upozorava Srbe da ne putuju u ovu zemlju, ovo je obrazloženje

Blic pre 2 sata
Ministarstvo spoljnih poslova RS: Semafor - saveti za putovanja

Ministarstvo spoljnih poslova RS: Semafor - saveti za putovanja

Plus online pre 3 sata
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Najmanje 200 osoba poginulo u urušavanju rudnika koltana u Kongu

Najmanje 200 osoba poginulo u urušavanju rudnika koltana u Kongu

Insajder pre 39 minuta
Ministarstvo odbrane Turske o raketi iz Irana: Zadržavamo pravo da odgovorimo na neprijateljske akcije

Ministarstvo odbrane Turske o raketi iz Irana: Zadržavamo pravo da odgovorimo na neprijateljske akcije

Insajder pre 29 minuta
BLOG UŽIVO: Iranski dronovi pogodili azerbejdžansku eksklavu Nahčivan, IRGC zatvara Ormuski moreuz samo za zapadne brodove

BLOG UŽIVO: Iranski dronovi pogodili azerbejdžansku eksklavu Nahčivan, IRGC zatvara Ormuski moreuz samo za zapadne brodove

Insajder pre 10 minuta
Španija odbacuje Ruteovu tvrdnju o masovnoj podršci NATO saveznika ratu protiv Irana

Španija odbacuje Ruteovu tvrdnju o masovnoj podršci NATO saveznika ratu protiv Irana

RTV pre 0 minuta
Erdogan nudi da posreduje između Pakistana i Avganistana

Erdogan nudi da posreduje između Pakistana i Avganistana

Danas pre 45 minuta