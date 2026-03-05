Generalni sekretar NATO za Newsmax: Trampova operacija protiv Irana ima široku podršku saveznika

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  D. K.
Generalni sekretar NATO za Newsmax: Trampova operacija protiv Irana ima široku podršku saveznika

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je za Newsmax da među saveznicima postoji "široka podrška" kampanji predsednika SAD Donalda Trampa usmerenoj na iranske nuklearne i raketne kapacitete, iako su pojedini evropski lideri javno kritikovali tu operaciju.

Rute je rekao da saveznici u velikoj meri podržavaju ono što predsednik Amerike radi, kao i da omogućavaju sprovođenje aktivnosti koje SAD trenutno sprovode u regionu, usmerene na uklanjanje iranskih nuklearnih i raketnih kapaciteta, ali da NATO nije uključen. "Evropski saveznici imaju ozbiljne bezbednosne brige u vezi sa Teheranom", naglasio je Rute, ukazujući na pretnje i pokušaje napada povezane sa iranskim režimom. Generalni sekretar NATO je naglasio da Evropa
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Rute: Pozdravljam Makronov plan, ali američki nuklearni „kišobran” je nezamenljiv

Rute: Pozdravljam Makronov plan, ali američki nuklearni „kišobran” je nezamenljiv

Politika pre 1 sat
Rute podržava Makronovo širenje nuklearnog arsenala uz poruku da Evropa ne može bez američke zaštite

Rute podržava Makronovo širenje nuklearnog arsenala uz poruku da Evropa ne može bez američke zaštite

RTV pre 2 sata
Bela kuća na meti kritika: Objavili montažu napada na Iran i snimaka iz igre "Call of Duty" (VIDEO)

Bela kuća na meti kritika: Objavili montažu napada na Iran i snimaka iz igre "Call of Duty" (VIDEO)

N1 Info pre 1 sat
Rute: Makronovo jačanje nuklearnog arsenala važno za Evropu, ali SAD ostaju glavni garant bezbednosti

Rute: Makronovo jačanje nuklearnog arsenala važno za Evropu, ali SAD ostaju glavni garant bezbednosti

NIN pre 1 sat
„Dan blokade Ormuskog moreuza – gubitak od 7 milijardi dolara za sve” Šojgu: Agresija na Iran je neviđeno zanemarivanje…

„Dan blokade Ormuskog moreuza – gubitak od 7 milijardi dolara za sve” Šojgu: Agresija na Iran je neviđeno zanemarivanje međunarodnog prava

Dnevnik pre 1 sat
Evropa menja pravila igre: Makron i Rute predvode novu nuklearnu doktrinu

Evropa menja pravila igre: Makron i Rute predvode novu nuklearnu doktrinu

B92 pre 1 sat
Šojgu: Agresija na Iran je neviđeno zanemarivanje međunarodnog prava

Šojgu: Agresija na Iran je neviđeno zanemarivanje međunarodnog prava

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOIranTeheranDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Nije belo, nego crveno: Kad Đurić kokain iz ambasade u Lisabonu pokuša da pokrije pričom o semaforu i "opasnoj Hrvatskoj"

Nije belo, nego crveno: Kad Đurić kokain iz ambasade u Lisabonu pokuša da pokrije pričom o semaforu i "opasnoj Hrvatskoj"

Nova pre 11 minuta
Orban: Nećemo praviti kompromise sa Kijevom u vezi sa naftovodom „Družba“; Zelenski preti

Orban: Nećemo praviti kompromise sa Kijevom u vezi sa naftovodom „Družba“; Zelenski preti

Sputnik pre 5 minuta
Amerikanci ušli u Iran, "do Teherana što je pre moguće" Ovo je prva ekipa koja je prešla granicu od početka rata; Balistička…

Amerikanci ušli u Iran, "do Teherana što je pre moguće" Ovo je prva ekipa koja je prešla granicu od početka rata; Balistička raketa pogodila Dubai!

Kurir pre 21 minuta
Tramp bombardovao 7 država: Ko je sledeći na meti?

Tramp bombardovao 7 država: Ko je sledeći na meti?

Blic pre 21 minuta
Rusija testira sistem spremljen za Treći svetski rat! Prekid programa i hitno upozorenje: Globalni sukob je "neizbežan!"

Rusija testira sistem spremljen za Treći svetski rat! Prekid programa i hitno upozorenje: Globalni sukob je "neizbežan!"

Blic pre 16 minuta