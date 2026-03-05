Generalni sekretar NATO za Newsmax: Trampova operacija protiv Irana ima široku podršku saveznika

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je za Newsmax da među saveznicima postoji "široka podrška" kampanji predsednika SAD Donalda Trampa usmerenoj na iranske nuklearne i raketne kapacitete, iako su pojedini evropski lideri javno kritikovali tu operaciju.

Rute je rekao da saveznici u velikoj meri podržavaju ono što predsednik Amerike radi, kao i da omogućavaju sprovođenje aktivnosti koje SAD trenutno sprovode u regionu, usmerene na uklanjanje iranskih nuklearnih i raketnih kapaciteta, ali da NATO nije uključen. "Evropski saveznici imaju ozbiljne bezbednosne brige u vezi sa Teheranom", naglasio je Rute, ukazujući na pretnje i pokušaje napada povezane sa iranskim režimom. Generalni sekretar NATO je naglasio da Evropa