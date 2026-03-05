Azerbejdžan optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, Iran demantuje navode

NIN pre 3 sata
Azerbejdžan optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, Iran demantuje navode

Azerbejdžan je optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, pri čemu su dve osobe povređene i saopštio da je pozvao iranskog ambasadora na razgovor da bi mu uputio oštar protest.

Generalštab Oružanih snaga Irana demantovao je vesti o lansiranju drona.. Azerbejdžansko Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je navelo da je jedan dron pao na aerodrom u Nahčivanu, blizu granice sa Iranom, dok je drugi pao u blizini jedne škole, prenosi Rojters. U saopštenju se osuđuju napadi, a od Irana se traži objašnjenje i navodi da Azerbejdžan zadržava pravo da preduzme "odgovarajuće mere odgovora". Rakete i dronovi koji su lansirani iz pravca Irana pali
